Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Fique atento aos principais sintomas da tuberculose

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa transmitida pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela afeta majoritariamente os pulmões e, entre as enfermidades nesta categoria, ela é a que mais ocasiona mortes no Brasil.

Se tratando da tuberculose, o diagnóstico precoce e tratamento rápido são fundamentais para sua cura, evitando que a doença acometa outros órgãos como rins, meninges, olhos e ossos. Portanto, é fundamental ficar atento aos principais sintomas e procurar atendimento médico o mais rápido possível se os identificar:

Tosse que persiste por mais de duas semanas;

Presença de catarro;

Febre;

Sudorese;

Cansaço;

Dor no peito;

Falta de apetite;

Escarro com sangue.

Para confirmar o diagnóstico da Tuberculose, a radiografia do pulmão é essencial. Além disso, também é necessário realizar a análise do catarro, o teste de Mantoux, a broncoscopia e a biópsia pulmonar. Com o resultado desses exames, é possível aplicar o tratamento adequado e evitar maiores complicações!

Se apresentar alguns dos sintomas procure o médico para avaliação!

