Visitantes lotam estande do Governo de Goiás na Pecuária de Goiânia

Durante a 77ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, o Governo de Goiás oferece serviços e orientações aos visitantes. Seapa e suas afiliadas, Emater, Agrodefesa e Ceasa-GO, estão presentes com informações e uma feira de produtos artesanais certificados.

Vivian de Lurdes, da Coroa Real, apresenta mel tradicional e com diferentes sabores. “Estamos felizes em expor nosso mel certificado pelo Sisbi-Poa, com venda autorizada nacionalmente”, destaca.

Daniela Massoni levou seus filhos para ver os animais e provar o mel. “Toda a família está adorando a exposição e os produtos da agropecuária goiana”, comenta. Otacílio Júnior, engenheiro agrônomo, parabeniza a organização do estande do Governo: “Tudo muito bem organizado, ótimo conhecer produtos goianos”.

Celina Correia visitou a exposição à tarde com a família e experimentou produtos de pequi. “Tudo maravilhoso, pudemos aproveitar com calma”, relata.

A Exposição Agropecuária de Goiás ocorre até 26 de maio, no Parque Agropecuário de Goiânia, com atendimento diário das 8h às 20h no estande do Governo, entre os pavilhões 9 e 10, oferecendo informações sobre agronegócio, emprego, empreendedorismo, cultura, culinária, capacitação e crédito.