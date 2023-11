Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, inaugura novas instalações da Polícia em Aparecida de Goiânia visando melhorar condições de trabalho

O compromisso com a segurança e valorização das forças de policiamento ganha destaque com a recente inauguração das novas instalações destinadas à 43ª Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPM/CPE) em Aparecida de Goiânia. O evento, conduzido pelo vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, em representação ao governador Ronaldo Caiado, marcou um momento significativo na melhoria das condições de trabalho para os policiais militares da região.

“Ao investir em infraestrutura física, o Governo de Goiás reafirma seu compromisso em proporcionar condições mais adequadas para os policiais desempenharem suas funções”, afirmou o vice-governador durante a cerimônia realizada na quarta-feira (1º/11).

As novas instalações, com um investimento total de R$ 1,45 milhão do Tesouro Estadual, incluem uma ampla academia equipada com materiais de última geração, além do pavilhão administrativo e de comando. Vilela destacou o impacto positivo que essa expansão e estruturação trarão para o serviço policial, oferecendo mais segurança e tranquilidade não apenas para os moradores de Aparecida, mas também para os demais municípios sob a jurisdição deste comando regional.

A presença do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Renato Brum, e do comandante-geral da PMGO, coronel André Henrique Avelar de Souza, na cerimônia de inauguração, reforçou a importância e o reconhecimento da valorosa dedicação da Polícia Militar de Goiás na defesa da segurança pública.

Um momento emocional ocorreu durante o evento, quando a família do sargento Gerson Antônio do Nascimento, que faleceu em setembro último, foi homenageada. O novo pavilhão recebeu o nome do sargento falecido, como uma lembrança de seu serviço e comprometimento. Sua esposa, Renata Fleury Cavalcante do Nascimento, e sua mãe, Maria Aparecida Teles, foram honradas durante a cerimônia.

A 43ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, que atua há uma década, desempenha um papel vital não apenas em Aparecida de Goiânia, mas também em municípios circunvizinhos, atendendo a diversas demandas e garantindo a segurança de milhares de cidadãos. Com um efetivo de 80 policiais militares, a unidade presta serviços em Hidrolândia, Senador Canedo, Bela Vista, Caldazinha e Bonfinópolis.