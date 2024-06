Vice-governador Daniel Vilela enfatiza valorização da advocacia com pagamento dos dativos

Na Conferência Estadual da Advocacia de Goiás 2024, o vice-governador Daniel Vilela destacou a parceria com a OAB-GO na criação de políticas públicas benéficas para a população. Ele mencionou que o pagamento dos advogados dativos é um sinal claro do respeito que o Governo de Goiás tem pela advocacia.

Representando o governador Ronaldo Caiado na abertura do evento, Daniel informou que desde 2019, o governo pagou R$ 70 milhões a advogados que fornecem assistência jurídica a pessoas vulneráveis. Em maio, o governo realizou um repasse de R$ 1,1 milhão para 268 advogados que trabalharam em aproximadamente 2,6 mil casos.

Daniel ressaltou a importância da OAB-GO na garantia dos direitos dos cidadãos e destacou o tema da palestra principal, “Advocacia Unida: Construindo Pontes para o Acesso à Justiça”. Ele mencionou que a gestão atual mantém canais de diálogo com várias entidades, incluindo a OAB-GO.

Rafael Lara Martins, presidente da OAB-GO, confirmou o compromisso do governo estadual com a advocacia goiana. Daniel concluiu destacando a importância da OAB-GO para a democracia brasileira.

A conferência, realizada a cada três anos, continua até quarta-feira, com palestras de Beto Simonetti, presidente nacional da OAB, e Michel Temer, ex-presidente da República. A abertura contou com a presença de várias autoridades, incluindo o presidente do TJGO, Carlos Alberto França, e o procurador-geral do Estado, Rafael Arruda.