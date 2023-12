Vice governador avalia potencial de modernização para o Serra Dourada durante visita ao Estádio Mané Garrincha

Na última quinta-feira (30/11), o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, realizou uma visita técnica ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com o propósito de examinar de perto a infraestrutura e os serviços implementados no local. Essa iniciativa faz parte do processo em andamento para a escolha de um novo modelo de reforma e reestruturação do complexo do Serra Dourada, em parceria com o setor privado. Cabe ressaltar que, em julho deste ano, Vilela esteve nas obras de revitalização do Pacaembu, em São Paulo, buscando insights semelhantes.

Daniel Vilela lidera o Grupo de Trabalho (GT) encarregado da abrangente reforma e modernização do Serra Dourada, incluindo a Goiânia Arena e áreas adjacentes, com o objetivo de transformar o espaço goiano em um local multiuso. Três grupos empresariais foram habilitados para realizar estudos visando a completa revitalização e transformação do estádio em um Distrito de Esporte e Entretenimento.

De acordo com Vilela, as empresas encarregadas dos projetos de modernização para o Serra Dourada informaram que estão adiantadas nas propostas, seguindo o exemplo da BRB Arena, responsável pelo Mané Garrincha. “Estão cumprindo o prazo de entrega do estudo e nos deixaram bastante entusiasmados. Tenho certeza de que, devido à experiência em operações semelhantes, facilitará bastante”, afirmou o vice-governador. O prazo final para a entrega dos projetos é dezembro deste ano.

Diego Soares, presidente da Goiás Parcerias, destaca que a abordagem público-privada tem sido fundamental para a seleção das melhores soluções para o complexo do Serra Dourada. “A visita ao Mané Garrincha nos proporciona uma visão mais ampla do que pode ser realizado em Goiás, não apenas em termos de estrutura física, mas também em soluções para entretenimento, esporte, mobilidade e desenvolvimento econômico regional”, ressaltou.

Richard Dubois, presidente da empresa Arena BRB, afirmou que a visita representa uma oportunidade para apresentar os resultados de eventos esportivos, musicais e de lazer realizados no complexo brasiliense, que incluíram grandes shows e a Super Copa.

Com a revitalização do Estádio Serra Dourada, o Governo de Goiás almeja a instalação de um complexo gastronômico e de lazer no local, oferecendo restaurantes, lojas e serviços para os espectadores de jogos e shows. A modernização do estádio será conduzida por meio de parcerias com empresas privadas, envolvendo as Secretarias de Esporte e Lazer (Seel), Administração (Sead), Geral de Governo (SGG), a Goiás Parcerias e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) no planejamento integrado.