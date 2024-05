Vendas de títulos públicos via Tesouro Direto aumentam 16,1% em março

No último mês, o Tesouro Nacional divulgou que as vendas de títulos públicos para pessoas físicas através da internet totalizaram R$ 3,53 bilhões. Este valor representa um aumento de 16,1% em relação a janeiro, entretanto, uma queda de 48,4% se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando as vendas alcançaram um recorde histórico.

O recorde mensal do Tesouro Direto foi estabelecido em março do ano anterior, atingindo a marca de R$ 6,842 bilhões em vendas. Esse número excepcional foi impulsionado pelo vencimento de títulos indexados à Taxa Selic, que foram substituídos por novos papéis.

Em março deste ano, os títulos corrigidos pela Selic foram os mais demandados pelos investidores, representando 61,5% das vendas. Enquanto isso, os títulos vinculados à inflação (IPCA) corresponderam a 25,4% do total, e os prefixados, com taxas definidas na emissão, representaram 8,6%.

Os novos títulos do Tesouro, como o Tesouro Renda+ e o Tesouro Educa+, destinados a financiar aposentadorias e a poupança para o ensino superior, respectivamente, contribuíram com 3,4% e 1,1% das vendas totais.

O interesse por títulos indexados à Taxa Selic é explicado pelo seu patamar elevado. Mesmo com as recentes reduções, a Taxa Selic, atualmente em 10,75% ao ano, continua atrativa para os investidores.

O estoque total do Tesouro Direto atingiu R$ 133,27 bilhões no final de março, registrando um aumento de 1,39% em relação ao mês anterior e de 14,76% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento se deve ao fato de que as vendas superaram os resgates em R$ 657,6 milhões no último mês.

Quanto ao número de investidores, 292,4 mil novos participantes se cadastraram no programa em março, elevando o total para 28.003.946 investidores. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 15,1% no número de investidores, com 2.553.939 investidores ativos, representando um aumento de 15,5%.

O Tesouro Direto continua sendo acessível aos pequenos investidores, com vendas de até R$ 5 mil representando 82,4% do total de 550.172 operações de venda em março. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 58,8% do total, com um valor médio por operação de R$ 6.417,17.

Os investidores estão preferindo títulos de curto prazo, com vendas de títulos de até cinco anos representando 64,9% do total. As operações com prazo entre cinco e dez anos correspondem a 14,7%, enquanto os papéis com mais de dez anos representaram 20,4% das vendas.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente.

Criado em janeiro de 2002, o Tesouro Direto foi projetado para popularizar o investimento em títulos públicos, permitindo que pessoas físicas adquiram títulos diretamente do Tesouro Nacional pela internet, sem a necessidade de intermediários financeiros. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto.