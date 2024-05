Prazo Final: Inscrições para o vestibular da UEG encerram-se nesta semana

Follow on X

O prazo para inscrições no Processo Seletivo Vestibular da Universidade Estadual de Goiás (UEG) para o segundo semestre de 2024 termina na próxima quinta-feira, dia 2 de maio. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do vestibular, acessível em www.vestibular.ueg.br. Este processo seletivo oferece um total de 700 vagas distribuídas entre 15 diferentes cursos de graduação.

O edital completo do Vestibular UEG 2024/2 pode ser consultado no link abaixo.

A taxa de inscrição é fixada em R$ 50. As datas das provas estão agendadas para o dia 26 de maio, com o resultado final previsto para ser divulgado até 9 de julho.

Durante o processo de inscrição, os candidatos devem indicar, no formulário, a primeira opção de curso, cidade e turno desejados, assim como a segunda opção de graduação. Destaca-se que há reserva de vagas destinadas ao sistema de cotas, contemplando candidatos provenientes de escolas públicas, além de negros, indígenas e pessoas com deficiência. Também são oferecidas vagas suplementares para quilombolas.

VAGAS As 700 vagas disponíveis neste processo seletivo são distribuídas entre os seguintes cursos: Agroecologia, Agroindústria, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial, Sistemas de Informação e Zootecnia.

As provas serão realizadas em todas as cidades onde os cursos têm vagas disponíveis. Os candidatos farão as provas na cidade selecionada durante o processo de inscrição.