Vania Ferro inaugura exposição O Olhar Indagador no Espaço de Artes Vania FFF no dia 30

Vania Ferro, renomada artista plástica goiana, apresentará a exposição individual de pinturas intitulada ‘O Olhar Indagador’, no Espaço de Artes Vania FFF, a partir das 19h30 do dia 30 de novembro. A mostra, que conta com o suporte do Programa Goyazes, será um panorama das produções mais recentes da artista, exibindo 30 telas em acrílico sobre tela e técnica mista, criadas nos últimos três anos.

Com o apoio do Governo de Goiás através do Programa Goyazes, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura, esta exposição reflete as indagações e explorações artísticas de Vania Ferro ao longo de mais de quatro décadas de carreira. Oscar D’Ambrosio, renomado Pós-Doutor em Educação, Arte e História da Cultura, assumiu a curadoria da mostra.

As obras em exibição destacam-se pelo estilo abstrato, uma criação influenciada pelo período de isolamento durante a pandemia. Vania Ferro enfatiza como esse momento possibilitou uma reflexão mais profunda sobre seu próprio trabalho artístico, transformando o sofrimento em uma oportunidade de crescimento.

Apesar da predominância de obras abstracionistas, a exposição também revela lampejos do figurativismo presente em fases anteriores da carreira da artista, por meio de pinceladas que evocam formas humanas ou elementos femininos, elementos marcantes em sua trajetória artística.

Vania Ferro, graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), acumula um extenso currículo com mais de 30 exposições individuais e coletivas em espaços de destaque em Goiás e além, incluindo locais no Brasil e no exterior, como Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Recife, Paris, Nova York, Lima e Cidade do México.

Atualmente, sua participação na exposição ‘Goiânia 90 anos – da chegada do Modernismo ao início do Contemporâneo’, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, reforça seu papel de destaque no cenário artístico regional.

Serviço:

Evento: Exposição Olhar Indagado, de Vania Ferro

Exposição Olhar Indagado, de Vania Ferro Abertura: Quinta-feira (30/11), às 19h30

Quinta-feira (30/11), às 19h30 Visitação: De 1º a 15 de dezembro, mediante agendamento pelo WhatsApp (62) 9943-8194

De 1º a 15 de dezembro, mediante agendamento pelo WhatsApp (62) 9943-8194 Local: Espaço de Artes Vania FFF, Rua C-220, Qd.52B, Lt 16, Jardim América, Goiânia-GO

Espaço de Artes Vania FFF, Rua C-220, Qd.52B, Lt 16, Jardim América, Goiânia-GO Entrada: Gratuita