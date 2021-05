Usuário alerta: Não anunciem no Facebook ADS, se desativarem sua conta a plataforma não faz reembolso!

Cliente aguarda reembolso desde dezembro de 2020 já falou com diversos Concierge Support do Facebook e existem milhares de casos como este a ser investigados

Goiânia 12 de Maio de 2021 – Usar boleto bancário como forma de pagamento de anúncios do Facebook ADS se tornou um problema para muitos anunciantes no Brasil e são milhares de reclamações registradas no Reclame Aqui e no Google. Os depósitos por boleto são adicionados ao saldo pré-pago, porém se o Facebook decidir desativar a sua conta pessoal e a sua conta de anúncio, fica impossível requerer o reembolso do dinheiro retido (não utilizado). Foi o que aconteceu com um usuário que teve a sua conta pessoal desativada e sua conta de anúncio desativada pelo Facebook sem causa aparente. E hoje, esse usuário pede encarecidamente que anunciantes não escolha a modalidade boleto como forma de pagamento no Facebook ADS, pois segundo ele, se o Facebook desativar sua conta, será impossível requerer o reembolso e destaca que todos aqueles que estiverem enfrentando o mesmo problema comunique o caso no Reclame Aqui, Procon, na justiça e contrate um advogado para requerer direitos. Entenda o caso.

O usuário segue desde o dia 30 de dezembro de 2020 buscando o reembolso de R$500 e até hoje (12/05/2021) não consegue recuperar o dinheiro retido, porque teve sua conta pessoal desativa e consequentemente seu ID de conta de anúncios também. Mesmo o usuário apresentando RG, CPF, confirmação de pagamento pela Dlocal, cópia do boleto, comprovante de pagamento, cópia do extrato bancário mostrando que o pagamento foi bem-sucedido e preenchido o formulário de solicitação de reembolso por boleto (BRR), os Concierge Support do Facebook se negaram a realizar o reembolso.

O Usuário chegou a realizar várias solicitações de reembolso, porém a equipe do Facebook pede ao usuário o número do ID de anúncio, mas como o usuário pode fornecer essa informação se sua conta pessoal e conta de anúncio foram desativadas? O fato do usuário ter apresentado cópia do extrato bancário mostrando que o pagamento foi bem-sucedido e preenchido o formulário de solicitação de reembolso por boleto (BRR) já deveriam garantir o direito do consumidor, até porque foi o próprio Facebook que impediu o usuário de apresentar o ID da conta de anúncio devido a desativação e falta de transparência.

O usuário imprimiu o boleto, efetuou o pagamento. Teve confirmação junto a d-local que o pagamento foi processado corretamente, e dias seguintes recebeu uma mensagem de bloqueio de conta e posteriormente uma segundo mensagem de desativação de conta conforme a seguir:

Usuário recebeu em seu e-mail a seguinte mensagem: Seu boleto foi gerado com sucesso!

“Re:[## 1077707 ##] Seu Boleto foi gerado com sucesso”

“Para completar a compra, por favor imprima o Boleto Bancário e efetue o pagamento no banco mais próximo ou pelo internet banking.

10499.76804 09000.100140 00304.122591 1 84950000050000″

Você precisa do link? https://pay.dlocal.com/gmf- apm/payments/M-9cf20cbe-43d1- 4400-b2cd-d783a400e59f?pdf_ mode=DOWNLOAD

Para ter certeza da confirmação do pagamento o usuário solicitou por telefone e por e-mail junto a d.local de que pagamento para o Facebook foi processado corretamente.

“Prezado cliente,

Obrigado por entrar em contato conosco.

Lhe Informamos que seu pagamento no valor R$ 500.00 foi processado corretamente e já foi repassado para o site da Facebook no 31/12/2020.

Para mais informações sobre produto ou serviço adquirido, infomações da sua conta ou solicitar o estorno por inconformidade ou outros motivos, por gentileza entre em contato com a Facebook direitamente pelo o seu suporte para clientes pelo link https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443

A d-Local é uma empresa facilitadora de pagamentos, cuja função é receber e repassar pagamentos realizados nos sites integrados ao nosso sistema, portanto, não temos acesso a plataforma da Facebook para saber sobre o seu produto ou serviço.

Lembre-se que a Facebook é uma corporação mundial que comanda o Instagram, WhatsApp e outras plataformas digitais.

Atenciosamente,

End Users Support Team”

Após o pagamento compensado o Facebook em poucos dias bloqueou a conta do usuário que recebeu a seguinte mensagem em seu e-mail:

Ação necessária na sua conta do Facebook

“Você tem 30 dias para solicitar uma análise

Olá,

Sua conta do Facebook foi desativada. Isso ocorre porque sua conta, ou atividade nela, não seguiu nossos Padrões da Comunidade.

Se você acha que desativamos a sua conta por engano, podemos lhe mostrar algumas etapas para solicitar uma análise. Você precisará concluir essas etapas em 30 dias para evitar que sua conta seja desativada permanentemente.

Você pode saber mais sobre os motivos pelos quais as contas são desativadas visitando os Padrões da Comunidade.

Obrigado,

Equipe de segurança do Facebook”

Depois recebeu um segundo e-mail com atualização do status do recurso referente à sua conta do Facebook sendo o resultado conta pessoal desativada! A reportagem identificou que vários usuários estão enfrentando o mesmo problema, efetuam o pagamento via boleto e após confirmação, estão recebendo mensagem de desativação de contas.

“Olá,

Agradecemos por você nos ajudar a verificar sua identidade e a manter nossa comunidade segura e acolhedora. Seu recurso foi analisado e você pode ver o resultado em sua conta do Facebook.

Os usuários podem apresentar um recurso apenas uma vez, e não podemos restaurar contas que foram desativadas por violações confirmadas dos Padrões da Comunidade do Facebook. É contrário aos nossos padrões enganar as pessoas ou o Facebook com ações como:

Falsificar sua identidade

Usar várias contas do Facebook ou compartilhar contas com várias pessoas

Criar novas contas ou realizar ações a fim de evitar restrições ao publicar, comentar ou compartilhar em excesso

Dificultar o acesso à informação sobre a origem do seu conteúdo ou fazer seu conteúdo parecer mais popular do que realmente é

Atenciosamente,

Equipe do Facebook”

No primeiro momento o usuário teve dificuldade em falar com o Facebook, porque a plataforma não possui uma central de relacionamento por telefone e quando se tem um perfil desativado sem causa aparente, fica quase que impossível abrir um chamado para conversar com um Concierge Support do Facebook.

No dia 11/01/2021 o usuário teve que recorrer ao Reclame Aqui porém, sem sucesso a Concierge Support do Facebook Ana Carolina solicitou o número do ID da conta de anúncio, porém o usuário da plataforma informou que sua conta pessoal foi desativada e consequentemente o ID de anúncio também. Porém o usuário apresentou o formulário, boleto e respectivo comprovante de pagamento a Concierge Support do Facebook que se recusou a dar prosseguimento ao reembolso dos R$500 e além disso, deixou de responder as mensagens no Reclame Aqui e através do e-mail causando transtornos psicológicos ao usuário. O número da plataforma de suporte foi o Job: 1074929426356481.

Após ver que a reclamação no Reclame Aqui referente ao reembolso foi negada e descontinuada pelo Facebook, o usuário conseguiu localizar o chat para falar com um novo Concierge Support do Facebook e enviar a documentação que comprova que o pagamento foi bem-sucedido e encaminhou o formulário de solicitação de reembolso por boleto (BRR) e o Matheus Concierge Support do Facebook requereu o mesmo ID da conta de Anúncio desativada pela Facebook, alegando que sem o ID da conta de anúncios não conseguiria dar andamento ao caso. O usuário chegou a dizer em requerer na justiça o direito de saber do Facebook o número do seu ID e o porque do Facebook não considerar realizar o reembolso dos R$500 mesmo com a documentação comprovando que o pagamento foi bem-sucedido. O usuário solicitou ao Matheus Concierge Support do Facebook o backup da conta de anúncio do Facebook porém, o Matheus deixou de responder as mensagens, causando ainda mais transtornos psicológicos ao usuário. O número da plataforma de suporte foi o Job: 531963171120641.

Após tentativas frustrantes, o usuário conseguiu por e-mail falar com a Mellany Concierge Support do Facebook, que informou que o Facebook não possui telefone, apenas suporte via chat e encaminhou o que era necessário para pedir o reembolso dos R$ 500 reais sem a necessidade de apresentar o ID da conta de anúncio.

Veja a lista fornecida pela Mellany Concierge Support do Facebook:

“Abaixo, segue algumas orientações para que possamos avaliar a possibilidade de reembolso do valor existente sobre o boleto pago:

1) Cópia do boleto (O valor precisa cobrir o valor total reembolsável)

2) Uma cópia de um extrato bancário mostrando que o pagamento foi bem-sucedido (O valor precisa cobrir o valor total reembolsável).

3) Uma cópia preenchida do Formulário de solicitação de reembolso boleto (BRR)* Este documento deve ser preenchido pela pessoa ou empresa responsável pelo pagamento; * Por favor, verifique os recibos bancários para verificar o responsável pelo pagamento.

Se o pagamento foi efetuado por uma empresa, o formulário de Solicitação de reembolso de boleto (BRR) e os dados bancários devem estar no nome da empresa (Jurídico) e não da pessoa física.

Também precisamos que a pessoa que esteja solicitando o reembolso esteja listada como administrador da conta de anúncios na qual consta o saldo.

Essa pessoa deve assinar e datar o formulário de solicitação de reembolso por boleto (BRR).

Se o pagamento foi feito por uma pessoa física, o formulário e os dados bancários devem ser da mesma.

O endereço precisa estar descrito de forma completa, incluindo cidade, CEP e país.

4) Providenciar também uma captura de tela do extrato bancário do banco no qual o reembolso será emitido. (Por favor, note que todos os detalhes abaixo precisam estar em um documento único).

Isso pode ser um cheque;

Extrato bancário;

Comprovante de pagamento completo;

O documento deve incluir as seguintes informações:

– O nome do banco;

– O número do banco;

– O número da conta bancária,

– O nome do titular da conta (empresa ou pessoa),

– O CPF ou CNPJ do titular da conta;

É imprescindível que todas essas informações estejam visíveis no extrato enviado, do contrário, não conseguimos sequenciar a análise.

5) Também se faz necessário o envio de uma cópia do CPF ou CNPJ do titular da conta.

Após providenciar todos esses dados, por favor, nos contate novamente via chat (pode usar o link https://www.facebook.com/ business/resources/), envie a documentação e acionaremos o time interno para sequenciar o pedido de análise de reembolso.

De momento, nosso procedimento é este, por isso estarei dando o caso como finalizado.

Caso tenha dúvidas futuras, basta entrar em contato com o nosso suporte via chat que iremos dar o nosso melhor para ajudar.

Lembramos que, caso não tenhamos nenhuma resposta dentro de 48h, este caso será fechado automaticamente. Porém, caso ainda tenha problemas ou dúvidas, poderá voltar o contato pelo nosso chat que iremos dar nosso melhor para ajudá-lo em relação ao seu caso.

Se quiser deixar algum comentário, reclamação ou sugestão, basta clicar neste link para efetuá-lo: https://www.facebook.com/help/ contact/268228883256323.

Agradecemos por entrar em contato com o Facebook.

Fique bem e se cuide!

Atenciosamente,

Mellany

Concierge Support | Facebook.”

E assim procedeu o usuário, providenciando todos os documentos solicitado pela Mellany Concierge Support Facebook e encaminhou ao Facebook em documento único (PDF). O usuário chegou até a comemorar, porém levou um balde de agua fria, pois a Mellany deixou de responder os e-mails e não prosseguiu com a solicitação do reembolso. Sumiu!

E após varias tentativas de envios de e-mails por parte do usuário, um mês depois, a Concierge Support do Facebook Mariana entrou em contato dizendo estar ajudando os seus colegas Concierges com o processo de reembolso, e pediu novamente o ID da conta de anúncio que o próprio Facebook desativou e se recusou a fornecer o backup. O usuário respondeu dizendo que o Facebook desativou sua conta pessoal e desativou a conta de ID de anúncio e disse que a Mellany Concierge Support do Facebook autorizou a solicitação do reembolso dos R$ 500 sem a necessidade de apresentar o ID da conta de anúncio. Mas, a Mariana Concierge do Facebook desconversou e voltou a requerer o ID da conta de anúncio. O usuário disse a Mariana que não consegue fornecer o ID da conta de anúncio porque o Facebook desativou e com a conta pessoal desativada não é possível ver o ID da conta de anúncio.

O usuário também informou saber de milhares de casos como o dele do Facebook não querer reembolsar os clientes que realizaram pagamentos através de boleto e que por algum motivo tiveram suas contas desativadas sem causa aparente. O usuário disse também, da necessidade de investigação por parte da justiça brasileira o porque do Facebook não querer reembolsar usuários que tiveram o perfil desativado e a conta de anúncios desativada e da necessidade de usuários comunicar a imprensa (TVs, rádios, jornais e portais de notícias) que um anunciante do Facebook ADS se efetuar um pagamento por boleto e tiver seu perfil de usuário desativado e ID de anúncio desativado mesmo se apresentar extrato bancário comprovando que o pagamento foi bem-sucedido o Facebook não devolve dinheiro retido em conta. O usuário recomenda nunca anunciar no Facebook por boleto, pois é certo, que os anunciantes não serão reembolsados se tiverem qualquer problema com o Facebook relacionados a desativação.

A Concierge Support do Facebook Mariana no e-mail seguinte chegou até a dizer que está tudo bem com a documentação para o processo de reembolso, nesse ponto não é necessário se preocupar. E chegou a solicitar novamente o extrato bancário referente ao pagamento do boleto e usuário forneceu prontamente. E o usuário achou que dessa vez o problema de reembolso dos R$ 500 seria resolvido e para a surpresa dele a Marina sumiu e apareceu a Letícia Concierge Support do Facebook solicitando as mesmas documentação já informas inúmeras vezes pelo usuário conforme mensagem de e-mail:

“Para prosseguirmos a sua solicitação é necessário uma cópia do CPF do titular da conta. Além disso, preciso que me envie todas essas informações em um só documento e não em arquivos separados.

Recapitulando será necessário:

– CPF do titular da conta

– Cópia do boleto

– Comprovante de pagamento do boleto

– Formulário preenchido de solicitação de reembolso boleto

Todas essas informações em um só arquivo.

Fico no aguardo de suas informações para dar continuidade ao caso e havendo dúvidas, em até 48 horas, pode nos retornar que teremos o maior prazer em ajudar.

Por enquanto agradeço seu contato com o Facebook e aproveito para desejar um ótimo dia.

Atenciosamente,

Letícia

Concierge | Facebook Support”

Neste caso a Letícia também não solicitou o ID da conta de anúncio. Porém a Letícia Concierge Facebook Support sumiu também e apareceu o Jean Concierge Support Facebook cobrando novamente o ID da conta de anúncio que foi desativado pelo próprio Facebook e a plataforma se recusa a fornecer o ID e realizar o reembolso dos R$500. E o usuário pediu ao Jean para ler todos os e-mails e acompanhar o número da plataforma de suporte Job: 531963171120641 porque os documentos que comprovam o pagamento do boleto foram todos apresentados.

“Não consigo fornecer para você Jean o meu ID de conta de anúncio por que o Facebook desativou minha conta pessoal. Quando desativa a conta pessoal você sabe muito bem que é impossível ver o ID da Conta de Anúncio. O que posso fazer é solicitar junto a justiça do meu Estado de Goiás para que obrigue o Facebook a fornecer o ID, já que possuo todas as provas de que o boleto foi gerado, pago e compensado, mas se eu o fizer vou entrar com danos morais e materiais – e o Facebook vai ter que arcar com o pagamento das custas processuais. Por isso, estou recorrendo a vocês de boa fé e exigindo que um diretor financeiro do Facebook acompanhasse este caso! Sei de todos meus direitos como consumidor. Além de mover o processo vou através da imprensa noticiar tudo o que esta acontecendo comigo. Levar ao conhecimento de TVS, Rádios, Jornais e Portais de Notícias de grande circulação. A mensagem é um alerta mundial de que o Facebook não devolve pagamentos por boleto ao desativar conta pessoal) . Mas, gostaria de preservar a imagem do Facebook e estou negociando um direito fundamental que é o reembolso dos R$500 reais ou até mesmo a recuperação da minha conta pessoal que foi desativada. Recuperando a conta, é possível verificarmos qual é o ID da conta de anúncio.” explicou o usuário.

E o usuário chegou a apresentar 3 (tres) alternativas para o Facebook:

Realização do reembolso do R$ 500; Recuperação do perfil pessoal com o crédito na conta de anúncio de R$ 500; Crédito/Vale de R$ 500 reais em outro conta de anúncio do usuário.

E o usuário completou:

Sempre admirei o Facebook, era feliz, antes do eventual problema. Agora sinto medo como usuários e principalmente como cliente. Mesmo amparado pela lei do consumidor, o Facebook cria barreiras para não devolver o dinheiro. O Facebook é quem não me permite ver o meu ID da Conta de Anúncio, por que desativou meu Facebook pessoal, desativou minha conta de ID de anúncio e não quer fazer cumprir o Direito que tenho como consumidor depois de apresentar toda a documentação solicitada e falar com vários responsáveis.

Jean Concierge Facebook Support respondeu:

Olá Gil, bom dia! Obrigado pelas informações! Vi que a conta está em um perfil do Facebook desativado. Antes, só gostaria de dizer que em nenhum momento dizemos que não vamos te devolver o saldo que você tem direito. Estou trocando e-mails com você pra poder solicitar o seu reembolso e não dificultando a solicitação Gil.

Porém de forma misteriosa o Jean Concierge Facebook Support também sumiu e apareceu a Beatriz Concierge Support do Facebook dizendo estar ajudando o colega dela no caso. E o usuário chegou a fornecer a Beatriz algumas sugestões para evitar tais transtornos como o fornecimento do backup pelo Facebook da conta de anúncio caso a mesma seja desativada, que no boleto e no comprovante de pagamento constasse o ID da conta de anúncios e que o Facebook enviasse com periodicidade e-mails relacionados ao ID conta de anúncios para facilitar o acesso a informação. Porque segundo o usuário o que parece é que a plataforma do Facebook e o departamento financeiro não conseguem identificar um pagamento por falha técnica e por perda de dados pós desativação de contas. Porém a Betriz Concierge Facebook Support começou a insistir que o usuário fornecesse o ID da conta de anúncio para que possa realizar o reembolso dos R$ 500, causando problemas psicológicos maiores no usuário, porque parte dos Concierges que consideraram a documentação sumiram sem dar continuidade ao processo de reembolso, mesmo o cliente apresentando todas as documentas e provas de que o pagamento foi bem-sucedido! O usuário chegou a fornecer a Betriz Concierge Facebook Support todos os documentos novamente. Porém, de forma misteriosa a Beatriz também sumiu e deixou de responder os e-mails. Número da plataforma de suporte: Job: 531963171120641.

O usuário chegou a falar com vários concierges solicitando o reembolso e todos sumiram. Outro fato estranho é que os concierges do Facebook Support se apresentam somente utilizando o primeiro nome e não se sabe ao certo se são reais de fato, informou o usuário.

Os documentos e prints foram examinados pela reportagem e comprovam a veracidade do usuário, do depoimento prestado por ele e de que o pagamento foi bem-sucedido.

A reportagem tentou entrar em contato com o Facebook, mas até o presente momento não obteve resposta.

Realizamos uma busca no site do Reclame Aqui e no Goolge e encontramos milhares de reclamações sobre o problema de “reembolso” informado pelo usuário. Confira alguns:

Reclamante 1

“Minha conta de anúncios (1279564475775664 )foi desativada e com isso ficou retido R$ 91,74 nessa Conta. Preciso que avalie a questão do Estorno desse Valor, esgotei todas as possibilidades de contato com vocês, algumas delas inclusive, as respostas que obtive foram muito imprecisas, mas enfim. Preciso nesse momento apenas que estorne o meu dinheiro para que eu possa investir em outras formas de trabalhar na internet. Por gentileza!”

Reclamante 2

“Fiz o pagamento do boleto no valor de R$50 e depois um outro boleto no valor de R$150, usei uma parte do saldo para os anúncios, agora estou com R$ 119,16 na minha conta, pedi o reembolso à mais de um mês e até agora nada. Quero receber o meu reembolso. Meu email é: [email protected] . Fico no aguardo.”

Reclamante 3

“Olá. Paguei um boleto para realizar uma campanha, mas antes que terminasse de utilizar o saldo, minha conta de anúncios foi desativada. Tentei fazer o reembolso, mas depois de passado um mês da solicitação, o facebook disse que forneci os dados incorretos da minha conta, o que não é verdade. Pois bem, estou tentando realizar um novo pedido de reembolso já faz uma semana e sempre dá a mesma mensagem de erro: “Não foi possível concluir a sua solicitação. Tente novamente mais tarde.” Resumo: além da péssima experiência com a veiculação da campanha e a conta de anúncio desativada, não consigo reaver meu saldo.”

Reclamante 4

“Venho buscando incessantemente o reembolso de crédito proveniente de anúncio de campanha política pago através de boleto bancário.

ID de Referência de Solicitação: 228535882238861

A LEI INFORMA QUE: Os valores devem voltar para a conta bancária de origem seja conta de doação, FEFC ou Fundo Partidário. Mas se caso a conta original já esteja encerrada, a solicitação poderá ser feita para depósito na conta do partido local.

——————————————

A seguir, seguem as orientações do próprio Facebook:

Caso você pague anúncios do Facebook com boleto bancário, pode solicitar um reembolso do saldo pré-pago restante na sua conta de anúncios.

Antes de começar

As informações da conta bancária que você fornecer para solicitar um reembolso deverão ser as mesmas informações bancárias da conta de anúncios.

Para solicitar um reembolso, fechamos a sua conta de anúncios permanentemente. Esse processo pode levar até dois dias úteis. Depois que a conta de anúncios estiver fechada, todas as informações dela serão excluídas. Para veicular anúncios no futuro, você poderá criar outra conta de anúncios a qualquer momento.

Solicitar um reembolso

Para solicitar um reembolso do saldo pré-pago restante:

1. Acesse as Configurações de pagamento no Gerenciador de Anúncios.

2. Em Formas de pagamento, selecione Solicitar um reembolso.

3. Clique em Fechar conta de anúncios.

Observação: demora alguns dias para fechar sua conta de anúncios. Durante esse período, você não pode fazer alterações nem veicular novos anúncios nela.

4. Depois que a conta de anúncios estiver fechada, você poderá solicitar um reembolso do saldo pré-pago restante clicando em Solicitar um reembolso, nas Configurações de pagamento no Gerenciador de Anúncios.

5. Preencha o formulário Solicitar um reembolso. Em seguida, clique em Enviar.

Observação: a identificação fiscal da conta bancária indicada no formulário deve ser a mesma identificação fiscal da conta de anúncios. Caso contrário, o reembolso será rejeitado.

Para acompanhar o status do reembolso solicitado, acesse as Configurações de pagamento no Gerenciador de Anúncios. Leva alguns dias para analisar e emitir o reembolso. Se o reembolso for aprovado, será enviado para a conta bancária que você inseriu no formulário Solicitar um reembolso.

Caso o reembolso não seja emitido, envie outra solicitação ou entre na sua conta do Facebook para conversar com nossa equipe de suporte na Central de Ajuda para Empresas.

Acontece que após diversos e-mails trocados com o Concierge Support Team (Vinícius, Rita e atualmente Lara), não consigo fazer o FACEBOOK pagar o valor de R$61,52 para a conta do meu partido político local (dados já informados), pois que a minha conta de candidato já encontra-se fechado.

Todos os documentos exigidos pelo FACEBOOk fora encaminhado por e-mail no dia 18 de fevereiro, e até o momento estou tendo problemas com o preenchimento do formulário que o suporte do FACEBOOK pede para preencher.

Os mesmos estão complicando a minha vida, e já me fizeram preencher 4 formulários, pois que não me passam as informações corretas de preenchimento. Os próprios funcionários não conseguem me passar uma informação plena e clara de preenchimento, pois que o meu caso sai um pouco da curva devido ao fato da minha conta bancária já encontrar-se encerrada.

Por todo o momento eles enviam e-mails padrão e com respostas as vezes sem nexo, como se o atendente não tivesse lido com atenção os meus questionamentos.

Sinceramente, este problema simples de se resolver vêm me ocupando e desgastando muito a minha paciência.

Isto é um desrespeito e falta de profissionalismo, ou mesmo estratégia da própria empresa para forçar uma desistência de cobrança, induzindo o cliente à diversos erros consecutivos.

Basta verificar nos meus e-mails trocados e verificarás que os funcionários são despreparados para questões que saiam do normal, ou mesmo estratégia de forçar desistência ou esquecimento na cobrança de valores. Ou mesmo, deve ser uma piada.

Lembrando que este caso em específico me impediu de cumprir com as regras da RESOLUÇÃO N 23.632, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 do TSE, que estabelece procedimentos específicos para a entrega da prestação de contas final de candidatos e partidos políticos nas eleições municipais de 2020, em razão do cenário excepcional decorrente da pandemia da COVID 19.

1 Os documentos elencados no art. 53, inciso II, da Res.-TSE n 23.607/2019 serão apresentados aos tribunais e zonas eleitorais competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, com observância do seguinte escalonamento:

I – até 15 de dezembro de 2020 para os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, até o terceiro suplente; e

II – de 7 de janeiro até 8 de março de 2021 para candidatos não eleitos e partidos políticos em todas as esferas (MEU CASO).

Fico no aguardo de uma breve resposta.”

Reclamante 5

“Estou tentando fazer o reembolso do boleto da minha conta de anúncios, efetuei o pagamento porem não vincula o valor no anuncio, e para fazer o reembolso não é possível contato com o suporte”

Reclamante 6

“Olá! Estou com uma conta de anuncio bloqueada sem nenhum motivo aparente. Creditei 130 reais nessa conta através de Boleto e agora estou com esse dinheiro perdido lá, sem poder fazer anúncios. Já estou há mais de 2 semanas tentando falar com suporte, solicitando desbloqueio ou reembolso dos 130 reais. Não consigo achar nenhum acesso a um suporte eficiente que não seja aquelas mensagens sem sentido ao meu problema. Aguardo retorno o quanto antes.. Obrigada!”

Reclamante 7

“Gerei um boleto no dia 14 de abril para veicular um anúncio, fiz o pagamento, porém esse anúncio nunca foi veiculado. Fiz a solicitação do reembolso, o facebook fechou minha conta de anuncio, mas não me dar a opção para pedir o reembolso, fora que não tenho nenhum canal de comunicação direta com nenhum suporte. Já olhei todas as opções no menu de ajuda, do qual não ajuda em nada. Gostaria de solicitar o reembolso dos R$130,00 que paguei para anunciar um post e nunca deu certo.”

Reclamante 8

“GENTE EU PRECISO DE AJUDA.

ESTOU TENTANDO PROMOVER MINHAS PÚBLICAÇOES PELO FACEBOOK ADS HÁ MAIS DE MESES.

ACONTECE QUE FUI ALTERAR A CONTA DE PAGAMENTO PARA SER SÓ BOLETO E DESDE ENTAO MEUS ANÚNCIOS NUNCA MAIS RODARAM.

ENTAO EU PENSEI: VOU PEDIR O REEMBOLSO DO MEU DINHEIRO.

E AGORA TA UMA BUROCRACIA QUE SÓ, E MINHAS CONTAS PRECISAM CRESCER PRO MEU TRABALHO CRESCER.

EU QUERO RECUPERAR MEU DINHEIRO PRA FAZER UMA CONTA NOVA JA QUE EM NENHUM MOMENTO EU TIVE UM SUPORTE DECENTE QUE FACILITASSE A MINHA VIDA.

NÃO ESTOU ACHANDO OS COMPROVANTES DO DEPOSITO QUE EU FIZ, MAS FORAM TODOS NA MINHA CONTA E VOCÊS TEM ACESSO A ISSO.

EU PRECISO QUE OU VOCES ARRUMEM A MINHA CONTA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS NO PAGAMENTO OU FAÇAM O REEMBOLSO PARA QUE EU CONSIGA TRABALHAR.

OBRIGADA.

PS: MINHA CONTA ESTA DESATIVADA PARA PEDIR O REEMBOLSO.”

Reclamante 9

“Paguei o boleto do Facebook ADS e logo em seguida tive a conta desativada, gostaria de receber o reembolso do valor por favor, queria receber informações de como eu recebo o reembolso”

Reclamante 10

“Já tem mais de 20 dias que eu solicitei o reembolso de um valor que eu tinha em uma conta de anúncios e o facebook alega que ia efetuar a transferencia para a conta com 20 dias uteis.

Pois nada foi feito até agora e cansado de tanto esperar eu tentei reativar a conta pagando um valor que o facebook cobra. o boleto já compenso e a conta continua com um saldo em processamento eterno de reembolso acrescida de um valor financiado e a conta desativada

O negocio em questão era local porem não tivemos êxito e eu achei justo solicitar o reembolso porem ate agora nada.”

São milhares de reclamações relacionas a reembolsos no site do Reclame Aqui e nas pesquisa no Google. Clique no link e confira!

Conclusão

Os casos apresentados cabem investigação da justiça. É importante saber e o porque do Facebook após confirmação de pagamento via boleto vem desativando contas de usuários e não efetivando os reembolsos dos valores retidos!