Infelizmente, vem aumentando o uso indiscriminado de testosterona por homens que desejam ganhar disposição e massa muscular rapidamente. Os usuários mais frequentes são alunos de academias de ginástica e fisiculturistas.

O uso de testosterona sem orientação médica pode causar efeitos colaterais indesejáveis. O aumento do nível do hormônio pode elevar a concentração de células sanguíneas (hemácias) no sangue com risco de embolias, e pode estar associado ao risco de infarto agudo do miocárdio e morte súbita. Também pode causar ginecomastia (hipertrofia das mamas acompanhada de dor), aumento da glândula prostática e disfunções hormonais no organismo, que resultam até na atrofia dos testículos e, consequentemente, na diminuição da produção de espermatozoides e infertilidade.

Não arrisque sua saúde. Para alcançar o resultado de um corpo definido e saudável pratique exercícios físicos e faça uma boa alimentação.

