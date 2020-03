Seu filho tem enurese noturna?

Enurese noturna é um distúrbio em que ocorre a perda involuntária de urina durante o sono, pelo menos duas vezes por semana, em crianças a partir dos cinco anos idade, que não apresentam nenhum problema orgânico no sistema urinário.

A enurese tem causa multifatorial que podemos destacar:

-Genética: a criança tem o risco desenvolver enurese aumentado para 44% se um dos pais teve a condição na infância e se ambos tiveram sobe para 77%.

–Poliúria Noturna: alteração na secreção noturna do ADH (Hormônio Antidiurético) aumentando a produção de urina durante a noite.

–Hiperatividade Vesical Noturna: ocorre contrações involuntárias da bexiga durante o sono, causando a perda de urina.

-Distúrbios do Sono e Despertar: dificuldade de despertar, mesmo com os sinais da bexiga cheia ou com a contração da mesma (hiperatividade vesical).

O diagnóstico é feito através de uma história clínica bem detalhada e do uso do Diário Miccional onde são avaliados na criança o padrão miccional durante o dia e o volume da urina durante a noite.

As opções de tratamento variam de acordo com as características e necessidades de cada paciente. O Tratamento Comportamental deve ser realizado em todas as crianças e se baseia em instituir mudanças de hábito como reduzir a ingestão de líquidos à noite; orientar a ação de urinar em intervalos regulares de cerca de 3 horas; reduzir o consumo de sal e de alimentos com cafeína e alimento cítricos. Outro tratamento é o uso de alarme que contém um sensor de umidade colocado próximo as genitálias que ao ser molhado, acorda a criança para que ela vá ao banheiro. Também pode ser feito o tratamento medicamentoso através do uso da desmopressina, que diminui a produção de urina durante a noite.

