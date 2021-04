Urologista Goiânia – Você ainda tem medo de ir ao urologista?

Geralmente esse medo acomete principalmente no sexo masculino, e precisa ser superado, afinal a consulta do urologista é essencial na prevenção e no tratamento de algumas doenças que podem causar a morte, como é o caso do câncer de próstata.

Os homens, em sua maioria, têm vergonha e medo de fazer o exame de toque. O importante é deixar o preconceito de lado. Isso porque o exame de toque aliado ao PSA (exame de sangue) é considerado o método mais eficaz para detecção do câncer de próstata.

Por isso aos homens a partir dos 50 anos é recomendado procurar um urologista uma vez ao ano para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Para aqueles de raça negra ou com histórico familiar da doença, a consulta anual é desde os 45 anos.

Outras doenças urológicas são: câncer de rim, de pênis, de bexiga, hiperplasia prostática benigna, incontinência urinária, cálculos renais, infecção urinária, entre outras.

Cuidar da saúde é fundamental e prevenir ainda é o melhor remédio.

