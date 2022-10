Urologista Goiânia – Sangue na urina é sinal de alerta

A hematúria ou sangue na urina pode ser indolor. Dentre as causas benignas de sangramento na urina temos, as doenças clínicas dos rins como as doenças glomerulares, infecções urinárias, cistite, cálculos renais, hiperplasia prostática benigna, quadros de alterações da coagulação sanguínea, esforço físico e os traumas.

As causas mais preocupantes de hematúria são tumores malignos do trato urinário. Geralmente o sangue na urina é o primeiro sinal do câncer de bexiga. O câncer de rim, muitas vezes tem também o sangue na urina como o único sinal apresentado pelo paciente quando a doença está em fase inicial.

Ao perceber o sangue na urina ou detectar a presença de sangue em exames de urina, procure o urologista.

