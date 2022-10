Câncer de Próstata Goiânia – Prevenção do câncer de próstata começa com hábitos saudáveis

Manter hábitos de vida saudáveis podem contribuir para diminuir as chances de desenvolver o câncer de próstata.

Confira os hábitos saudáveis que ajudam a prevenir a doença:

– Manter uma alimentação saudável;

– Praticar atividades físicas;

– Evitar vícios, como álcool e cigarro;

– Manter o peso corporal adequado.

Além disso, homens a partir de 50 anos devem consultar seu urologista anualmente, para fazer exames de prevenção do câncer de próstata. Homens com fatores de risco para o câncer de próstata: com história familiar da doença ou da raça negra devem iniciar os exames aos 45 anos!

Mantenha hábitos saudáveis e consultas regulares com o urologista.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Clínica Uro Goiânia, Saúde, Goiânia, Goiás, Notícias, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Robótica, Clínica de Urologia Goiânia, Clínica Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Câncer de Próstata, Exame do Homem Goiânia, Órion Business, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Clínica Urológica Goiânia, Endourologia Goiânia, Nefrectomia Robótica Goiânia, Prostatectomia Robótica Goiânia, Hiperplasia Prostática Goiânia