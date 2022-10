Câncer na Próstata Goiânia – Biópsia de próstata é o único exame que confirma a presença de câncer na próstata

A biópsia de próstata é o único exame que confirma a presença de câncer na próstata. O exame é feito através da remoção de pequenos fragmentos da próstata que serão analisados no laboratório para identificar a presença, ou não, de células malignas.

Geralmente uma biópsia da próstata é feita pela via transretal, ou seja, através do ânus/reto. A biópsia transretal é um procedimento simples, geralmente realizado em ambulatório com anestesia local ou com sedação para maior conforto do paciente.

A biópsia é necessária quando há suspeita de câncer de próstata, seja por alteração no exame de sangue (PSA), no exame de toque retal ou na ressonância magnética.

O urologista analisa individualmente cada caso para decidir a necessidade ou não da biópsia de próstata.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Clínica Uro Goiânia, Saúde, Goiânia, Goiás, Notícias, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Robótica, Clínica de Urologia Goiânia, Clínica Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Câncer de Próstata, Exame do Homem Goiânia, Órion Business, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Clínica Urológica Goiânia, Endourologia Goiânia, Nefrectomia Robótica Goiânia, Prostatectomia Robótica Goiânia, Hiperplasia Prostática Goiânia