Urologista Goiânia – Saiba por que você tem cálculos renais com muita frequência

Se você tem cálculos renais com certa frequência fique atento a alguns fatores que aumentam o risco de desenvolvê-los. Predisposição genética, ou seja, ter parentes com a doença, sedentarismo, obesidade, ter diabetes, e morar em climas quentes aumentam as chances de ter cálculos renais. Além disso, em grande parte das vezes a doença inicia com a falta de hábitos saudáveis como ter uma dieta rica em proteínas e em sal e ingerir pouca quantidade de líquidos.

E se você já tem histórico de cálculos, consulte um urologista para acompanhamento e para que ele lhe indique qual é a melhor forma de preveni-los.

Cuide da sua saúde!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Dr Marco Tulio Cruvinel, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Saúde, Médico Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Prostatectomia radical robótica Goiânia, Nefrectomia robótica Goiânia, Tratamento de câncer de prostata Goiania, Aparecida de Goiânia, Tratamento de Câncer de Bexiga Goiânia, Vasectomia Goiânia, Cirurgia robotica Goiânia, Cirurgia de próstata Goiânia, Hiperplasia de próstata Goiânia, Tratamento de câncer de rim Goiania, Tratamento de câncer de prostata Goiania, Tratamento de câncer de bexiga Goiania, Tratamento hiperplasia da prostata Goiânia, Tratamento cálculos renais Goiânia