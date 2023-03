Cirurgia Robótica Goiânia – Quando é indicada a prostatectomia radical robótica?

A prostatectomia radical é o tratamento padrão ouro para o tratamento do câncer de próstata quando a doença está em fases iniciais. O procedimento cirúrgico é consiste na retirada de toda a próstata e pode ser realizado por diversas técnicas. Uma das mais técnicas mais modernas é a cirurgia robótica denominada prostatectomia radical robótica.

O procedimento é realizado utilizando apenas pequenas incisões de aproximadamente 1 cm assim como nos outros procedimentos laparoscópicos comuns. Como diferencial o cirurgião opera em um console robótico situado dentro da sala de cirurgia. O robô conectado a este console é composto por quatro braços, sendo três deles com instrumentos cirúrgicos e um braço acompanha uma câmera que permite a visualização da imagem aumentada e tridimensional das estruturas.

A magnificação da imagem e a delicadeza dos instrumentos associada ao treinamento do cirurgião robótico permitem uma maior precisão na retirada da próstata com o tumor, das vesículas seminais e da cadeia ganglionar obturatória, o que evita, na maioria das vezes, lesão dos nervos responsáveis pela ereção e do esfíncter responsável pela continência urinária.

Desta forma a prostatectomia radical robótica se torna um procedimento eficiente, seguro e com menores chances de complicações pós-operatórias.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

