Urologista Goiânia – Por que feridas no pênis devem ser investigadas?

Homens devem ficar atentos e observar qualquer tipo de alteração no pênis e procurar um urologista para investigar.

Feridas ou úlceras persistentes, nódulos, secreções com mau cheiro, áreas endurecidas, sangramentos, coceiras, pele do pênis mais espessa ou com alteração de cor são os principais sintomas do câncer de pênis.

O câncer de pênis representa 2% de todos os casos de câncer no homem, com maior incidência em indivíduos a partir dos 50 anos de idade, porém pode surgir em homens mais jovens. O principal fator de risco é a higiene íntima inadequada, o Papilomavírus Humano (HPV), transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas, também está associado a doença, assim como a fimose e excesso de prepúcio que dificultam a higienização do órgão.

Fique atento aos sinais de alerta do câncer de pênis. Faça consultas regulares, em caso de algum sinal, procure um urologista.

