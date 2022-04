Tratamento de Feridas Goiânia – Por que tratar feridas com especialistas?

Por que somente com especialistas as feridas são tratadas de forma específica e individualizada para cada paciente, de acordo com as seguintes etapas:

-Anamnese: que consiste em uma entrevista realizada pelo profissional especializado com o paciente;

-Avaliação integrada e personalizada do paciente: história do paciente em que inclui os aspectos físicos e emocionais;

-Avaliação da ferida: características, aspectos, tipos de tratamento realizados;

-Orientação ao paciente e familiares para a manutenção do autocuidado e do tratamento em casa;

-Reavaliação do paciente, as condutas nas diferentes fases do processo de cicatrização e a ferida.

É importante compartilharmos a informação para população geral sobre a importância de procurar um profissional habilitado, capacitado e especialista no tratamento de feridas para obtermos o resultado desejado!

Procure o Pronto Socorro para Queimaduras que é especialista no tratamento de feridas!

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476