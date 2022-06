Urologista Goiânia – Por que devo fazer o exame de próstata?

O câncer de próstata é o segundo mais comum na população masculina, correspondendo a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino. É uma doença silenciosa, que na maioria dos casos progride lentamente.

Por isso a importância de fazer o exame de próstata com a dosagem do PSA no sangue juntamente com o exame de toque retal, um exame indolor e rápido. Este exame é primordial para detectar alterações na próstata sugestivas de câncer.

Não deixe de fazer o exame de próstata, o câncer de próstata diagnosticado no estágio inicial tem mais de 90% de taxas de cura.

O exame de próstata deve iniciar a partir dos 50 anos ou 45 anos para homens com história familiar da doença e ou da raça negra, principais fatores de risco da doença.

Agende seu exame de próstata. O diagnóstico precoce é a melhor forma de cuidar da saúde!

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

#clinicaurogoiania #urologiagoiania #urologistagoiania #urologistagoias #goiania #goias #clinicaurologica #orionbusiness #urologia #saudedohomem #examedohomem #cirurgiarobotica #cancerprostata #cancerderim #cirurgiaroboticagoiania