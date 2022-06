Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Nosso tomógrafo é um dos mais modernos da região

O Centro de Imagem Aparecida de Goiânia possui o equipamento de tomografia com alta tecnologia, totalmente digital e o mais moderno da região.

O Tomógrafo da Philips CT tem tecnologia comprovada e premiada, que permite oferecer uma excelente qualidade de imagem utilizando baixas doses, permitindo diagnósticos mais precisos e com segurança. Além disso, a tomografia é realizada com mais rapidez e agilidade, trazendo mais conforto aos pacientes.

Pacientes com metais no corpo também podem realizar exames com qualidade e nitidez, pois o tomógrafo reduz os efeitos de objetos metálicos na formação das imagens, permitindo a visualização da anatomia circundante.

O Centro de Imagem Aparecida de Goiânia está sempre evoluindo para oferecer qualidade nos nossos exames!

