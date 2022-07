Urologista Goiânia – O que são cálculos ureterais e qual o tratamento indicado?

Os cálculos podem ser classificados de acordo com a sua localização no sistema urinário, quando estão no ureter, canal que leva a urina do rim para a bexiga, são chamados de cálculos ureterais.

A primeira escolha com eficácia superior a 90% quando o assunto é o tratamento de cálculo ureteral é a ureterolitotripsia endoscópica. Trata-se de um procedimento minimamente invasivo, que não exige nenhum tipo de incisão ou corte. Com uma câmera na ponta, o aparelho de endoscopia é passado pela uretra, passando pela bexiga até chegar ao ureter. Os cálculos, após localizados, são fragmentados com laser e seus fragmentos são removidos com auxílio de uma pinça em forma de cesta.

Esse procedimento é indicado geralmente para cálculos que estão localizados no ureter, obstruindo o rim, e que não conseguem ser eliminados naturalmente pelo corpo.

Uma das vantagens do procedimento endoscópico é possibilitar recuperação mais rápida ao paciente permitindo retorno precoce a suas atividades habituais.

Agende sua consulta com o urologista!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

#drleandroferro #urologia #urologista #urologistagoiania #urologiagoiania #goiania #goias #orionbusiness #cirurgiaroboticagoiania #cancerdeprostata #cirurgiarobotica #ureterolitotripsiaendoscopica #pedranosrins #calculosrenais