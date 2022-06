Derrame pleural: você sabe o que é? Como a tomografia de tórax pode auxiliar?

Derrame pleural é o acúmulo excessivo de líquido no espaço entre as pleuras, fina membrana que envolve o pulmão. O derrame pleural não é uma doença em si, mas sim uma manifestação comum de várias doenças como o câncer, pneumonia, tuberculose, cirrose, artrite reumatoide, embolia pulmonar, lúpus, pancreatite, insuficiência renal avançada, doenças autoimunes, entre outras.

O excesso de líquido pleural comprime o pulmão e causa falta de ar, o principal sintoma. Outro sintoma comum é a dor torácica que se agrava toda vez que o paciente respira fundo.

A tomografia computadorizada do tórax é mais efetiva na avaliação do tamanho, distribuição, extensão e lesões associadas ao derrame pleural. Com o exame é possível detectar coleções de líquidos mínimas com menos de 10 ml. Também auxilia na diferenciação do derrame pleural entre transudato e exsudato, e consegue distinguir líquido loculado e massa sólida, quando o pulmão estiver obscurecido pelo derrame.

Faça a tomografia do tórax no Centro de Imagem Aparecida de Goiânia!

Contato: (62) 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

#centrodeimagemaparecida #centrodeimagemsaosilvestre #tomografia #tomografiagoiania #tomografiacomputadorizada #tomografiadetorax #prefeituradeaparecidadegoiania #derramepleural