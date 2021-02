Urologista Goiânia – Mito ou verdade: Negros têm mais risco de câncer de próstata?

Verdade. Homens negros têm 2 vezes mais chances de desenvolver o câncer de próstata do que os homens brancos. Além disso a taxa de mortalidade é 3 vezes maior quando acometidos pela doença.

Por conta da maior incidência e do maior risco, os homens negros devem iniciar o rastreamento do câncer de próstata que é feito pelos exames de PSA e toque retal cerca de cinco anos antes. Para os homens em geral, recomenda-se a realização do rastreamento do câncer de próstata a partir dos 50 anos e para os negros e homens com histórico familiar de câncer de próstata a partir dos 45 anos.

É importante consultar regularmente o urologista e fazer os exames preventivos de câncer de próstata.

