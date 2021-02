Clínica Popular Goiânia – Como melhorar os enjoos na gravidez?

O enjoo matinal é o sintoma mais frequente durante o 1° trimestre da gravidez, normalmente inicia entre a 5° e 9° semana, reduzindo progressivamente até a 20° semana. Apenas 1,1% das gestantes se enquadram na hiperemese gravídica, uma síndrome em que ocorre excesso de náuseas e vômitos que pode comprometer o estado materno.

As causas podem estar relacionadas às alterações hormonais, digestão mais lenta, aumento da concentração de ácido no estômago, crescimento do útero e também ao estresse e ao medo.

Uma medida para aliviar os sintomas é a administração da vitamina B6, considerada a intervenção de primeira escolha devido à ausência de efeitos colaterais. Assim como a vitamina B6, qualquer medicamento deve ser usado com cautela e apenas com indicação médica!

Algumas medidas podem minimizar os enjoos na gestação:

– Coma em pequenas porções, várias vezes por dia;

– Faça várias refeições ao dia (evitar jejum prolongado);

-Não beba líquidos durantes as refeições;

-Evite deitar após as refeições;

– Reduza a ingestão de alimentos gordurosos, apimentados e com odores fortes;

– Coma alimentos secos nas primeiras horas do dia;

– Consuma alimentos mais gelados e ácidos (ex: limonada bem gelada);

– Beba chá de gengibre ou água com gengibre.

Você teve ou está tendo enjoos na gestação? Deixe seu comentário!

