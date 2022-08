Urologista Goiânia – Homem, você se preocupa com a sua higiene íntima?

Realizar adequadamente a limpeza da região íntima previne a proliferação e bactérias e fungos, além de doenças como infecções e câncer de pênis.

O principal causador do câncer de pênis é a má higiene. Entre a glande e o prepúcio se acumula uma substância chamada esmegma e quando não é feita a higiene adequada do pênis pode ocorrer um processo inflamatório.

Quando isso acontece com frequência pode gerar o tumor. Homens com fimose ou que não realizaram a cirurgia para remover o excesso de pele devem ficar mais atento a higiene íntima, já que esses fatores, além do vírus HPV aumentam o risco do câncer de pênis.

Siga as recomendações para prevenir o câncer de pênis:

– Lave as mãos antes e depois de urinar;

– Puxe a pele que recobre o pênis para urinar:

– Enxugue o pênis após urinar;

– No banho lave todo o pênis com água e sabão puxando a pele que recobre a glande.

– Lave e seque o pênis após relação sexual.

Previna-se contra o câncer de pênis com adequada higiene íntima.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

