Urologia Goiânia – Quando fazer o check-up urológico?

Check-up urológico é um acompanhamento que o paciente realiza com o urologista sem uma queixa específica. O objetivo é realizar uma avaliação rotineira de prevenção.

Check-up urológico deve ser feito em várias fases da vida:

Infância: essencial para o acompanhamento do desenvolvimento de órgãos genitais e avaliação para identificar os casos de fimose, enurese noturna ou outras disfunções urológicas.

Adolescência: orientação sobre questões sexuais, informações e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, disfunções urinárias, ejaculação precoce, dentre outras questões.

Fase adulta: acompanhamento para evitar o surgimento de problemas como pedra nos rins, disfunções sexuais e assuntos relacionados à fertilidade masculina.

Após os 50 anos: prevenção do câncer de próstata com exames anuais de toque retal e PSA (dosagem de antígeno prostático). Em homens negros ou com história de câncer de próstata na família, os exames devem iniciar aos 45 anos. Orientação e tratamento nos casos de andropausa e reposição hormonal masculina, incontinência urinária, impotência sexual e outros.

