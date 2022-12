Urologista Goiânia – Cuidar da saúde também é coisa de homem

A falta de preocupação com a saúde faz com que os homens protelem a busca por atendimento médico, fazendo com que a doença avance, tornando-se mais graves e diminuindo as chances de cura. O diagnóstico precoce de doenças é fundamental e aumenta as chances de um tratamento eficaz. Por isso, o acompanhamento de saúde preventivo deve fazer parte da rotina de todos os homens.

Uma das principais doenças que afetam os homens é o câncer de próstata. Para um diagnóstico é preciso realizar o exame de toque e o exame de sangue, chamado Antígeno Prostático Específico (PSA). Os exames são recomendados anualmente para homens a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas. Homens com fatores de risco (ração negra ou com história da doença na família) devem inicia a prevenção do câncer de próstata aos 45 anos.

Homens cuidem da saúde. Façam o acompanhamento regular com o urologista.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Dr Marco Túlio Cruvinel, Dr Marco Túlio Urologista, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Consulta com Urologista Goiânia Cirurgia robotica Goiânia, Câncer de próstata Goiânia, Tratamento do câncer de próstata Goiânia, Exame de toque retal Goiânia, Exame de psa Goiânia, exame de próstata Goiânia, Prevenção câncer de próstata Goiânia, Especialista em Cirurgia Robótica Goiânia