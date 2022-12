Urologia Goiânia – Se você já tem 50 anos, faça a prevenção do câncer de próstata

Se você já tem 50 anos e ainda não fez a prevenção do câncer de próstata, não prorrogue os cuidados com a sua saúde. De acordo com o INCA, em 2020 estima-se que houve mais de 65 mil casos de câncer de próstata e mais de 15 mil mortes relacionadas a doença.

Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para a prevenção do câncer de próstata. Os exames preventivos são exame de sangue PSA (antígeno prostático específico) e o exame de toque retal, que identifica alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos.

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, por isso não deixe de fazer o acompanhamento anual com o urologista.

Agende sua consulta com o urologista e faça a prevenção do câncer de próstata.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

