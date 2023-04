Urologista Goiânia – Abril Lilás Conscientização sobre o câncer de testículo

O mês de abril também é lilás! A Campanha Abril Lilás visa conscientizar sobre o câncer de testículo. A doença corresponde a 5% do total dos casos de câncer entre os homens, pode acometer homens de todas as, sendo mais comum em jovens com idade entre 15 e 35 anos.

Alguns homens não apresentam sintomas, sendo descoberto durante exames realizados para investigar outras condições, como por exemplo, na investigação de infertilidade. Quando existe sintomas, o mais comum é um pequeno nódulo ou inchaço no testículo. Outras alterações que podem estar presentes são a sensação de peso nos testículos, aumento ou sensibilidade dos mamilos, dor na parte inferior do abdômen e puberdade precoce nos meninos.

O diagnóstico deste câncer é realizado através do exame físico, no qual se verifica a presença de nódulos, inchaço ou alteração de consistência do órgão. Para complementar o diagnóstico podem ser solicitados outros exames como a ultrassonografia da bolsa escrotal e dosagem sanguínea de marcadores tumorais.

Quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, menos invasivo é o tratamento e maiores são as taxas de cura.

Realizar o autoexame é importante para auxiliar na detecção precoce do câncer de testículo. Além disso, é fundamental procurar o urologista caso apresente alguma alteração nos testículos.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

