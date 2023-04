Jornal Opinião Goiás – Secretaria de Cultura de Jataí promove evento em homenagem a Monteiro Lobato e Dia Nacional do Livro Infantil

Hoje (18/04), a Secretaria de Cultura realizará um evento especial em homenagem a Monteiro Lobato e ao Dia Nacional do Livro Infantil. A programação será realizada na Pracinha da Cultura, localizada no Conjunto Mauro Bento, Rua 11, N°614, a partir das 8h.

As atividades incluem brincadeiras, palestras e contação de histórias com os imortais personagens criados por Monteiro Lobato. O objetivo é incentivar o hábito da leitura entre as crianças e resgatar a importância do autor para a literatura infantil brasileira.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. “Quem escreve um livro cria um Castelo. Quem lê, mora nele!”, disse Monteiro Lobato. Venha construir esse castelo com a gente e desfrutar de uma manhã cheia de diversão e conhecimento.

Já na biblioteca pública, Dante Mosconi, também acontece um dia de festividades para comemorar a data. Serão realizadas: Contação de histórias, cinema, Teatro, Dança, Doações e troca de livros. A programação acontece até as 17h na Avenida Goiás, n° 433, centro.

Fonte: Prefeitura de Jataí.