Urologia Goiânia – Sabia que 50% dos homens nunca foram ao urologista?

Isso mesmo, segundo um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), metade dos homens brasileiros nunca consultaram um urologista. Dentre os motivos mais comuns para os homens deixarem de cuidar da própria saúde são medo, vergonha e falta de tempo.

O homem deve iniciar as visitas ao Urologista na adolescência, assim como as mulheres que iniciam nesta fase o acompanhamento ao ginecologista. Entre os 45 aos 50 anos, o acompanhamento ao urologista deve ser intensificado, já que é nesta faixa etária que devem iniciar os exames de rastreamento do câncer de próstata, o 2º tipo de câncer mais incidente entre os homens.

Exames de rotina como o exame digital retal, dosagem de PSA e o exame de urina são fundamentais para diagnosticar de forma precoce doenças ou complicações. Por isso, homem não espere ficar doente ou ter algum sintoma para procurar auxílio médico.

Consulte regularmente um urologista para se prevenir contra doenças urológicas!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

