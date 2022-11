Cirurgia Robótica Goiânia – Cistos renais podem evoluir para câncer?

Os cistos renais são áreas de dilatações, com conteúdo líquido, com aparência de bolhas, que podem que aparecer nos rins.

Na maioria dos casos, os cistos renais são do tipo simples que apresentam um comportamento benigno. Os cistos renais simples exigem apenas acompanhamento regular com exames de imagem e seu tratamento é indicado quando causam algum sintoma ou quando surgem complicações.

Nos casos de cistos complexos, é feita uma investigação minuciosa para determinar sua classificação. A classificação mais utilizada para determinar riscos nos cistos renais é a classificação de Bosniak. Os cistos classificados como I ou II são geralmente benignos. Para cistos tipo Bosniak II é recomendado o acompanhamento regular frequente com exames de imagem. No caso de cistos de maior complexidade (Bosniak III e IV) existe um risco maior de associação com o câncer renal e, nestes casos, pode ser indicado o tratamento cirúrgico com o objetivo de retirada completa do cisto.

Em casos de cisto renais procure o urologista para investigação.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

