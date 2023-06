Urologia Goiânia – Plástica do freio quando fazer.

A Frenuloplastia, também conhecida como Plástica do Freio, é uma cirurgia simples que visa cortar o freio do pênis, que nada mais é do que uma faixa fibrosa que conecta o prepúcio à glande que, se for curta demais, pode provocar dor no momento da ereção e causar dificuldades de movimentação.

Sendo assim, a Frenuloplastia irá garantir que seja possível realizar a retratação normal do prepúcio, reduzindo qualquer incomodo durante as relações sexuais.

De forma geral, esse procedimento é indicado quando:

O freio é curto, causando uma curvatura do pênis;

O paciente sente dores ou desconfortos durante a relação sexual;

Ocorre sangramento local depois da relação sexual;

O paciente sente desconforto ao usar roupas mais justas.

Outra forma de identificar a necessidade da cirurgia é através de um teste simples: verifique se é possível puxar completamente a pele sobre a glande. Se durante esse teste houver uma sensação de pressão sobre o freio, é possível que exista um problema.

Vale lembrar, contudo, que apenas um urologista poderá verificar se existe, de fato, a necessidade de realizar o procedimento.

Portanto, consulte um profissional!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

