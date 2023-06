Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Varizes: como é feito o diagnóstico?

As varizes são causadas pelo comprometimento das válvulas que impedem o refluxo do sangue, podendo ser congênito ou adquirido. Os sintomas incluem principalmente dor, cansaço e sensação de peso nas pernas, piorando no final do dia e nos períodos de temperatura mais elevada. Outras queixas comuns são: sensação de ardência, inchaço, manchas ao redor das varizes, úlcera, cãibras e dormência.

O diagnóstico é feito com a ultrassonografia de Doppler das pernas, um exame não invasivo e simples que usa ondas sonoras de alta frequência para visualizar a morfologia das veias e pesquisar a ocorrência de refluxo de sangue para os membros inferiores.

A ultrassonografia de Doppler das pernas é primordial no diagnóstico e no planejamento do tratamento.

