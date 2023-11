Urologia Goiânia – Novembro Azul: Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata

A campanha Novembro Azul é um movimento mundial que tem como objetivo principal o combate ao Câncer de Próstata e, também, promover a importância dos cuidados com a saúde dos homens. Portanto, este mês é reservado para informar e quebrar paradigmas sobre as doenças masculinas, visando engajar e conscientizar a população, principalmente os próprios homens, sobre a importância do acompanhamento médico adequado e da medicina preventiva.

O Câncer de Próstata é uma doença conhecida por ser silenciosa. De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), esse é segundo tipo de tumor maligno mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não-melanoma, e o diagnóstico precoce é imprescindível para um tratamento bem-sucedido.

Por isso, a prevenção e acompanhamento com um Urologista não podem ser dispensados, afinal, é esse especialista que poderá solicitar a realização de exames como o PSA (antígeno prostático específico) e o Toque Retal, fundamentais para o diagnóstico do Câncer de Próstata. Além disso, o Urologista também pode identificar quais pacientes pertencem a grupos de risco e recomendar cuidados específicos.

Portanto, neste Novembro Azul não deixe sua saúde de lado: consulte um especialista e priorize seu bem-estar e qualidade de vida.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

