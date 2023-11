Urologia Goiânia – O impacto do HPV na fertilidade masculina

O Vírus do Papiloma Humano, conhecido como HPV, é bastante comum em todo o mundo. Essa doença sexualmente transmissível atinge homens e mulheres e é estimado que cerca de 70 a 80% dos homens sexualmente ativos irão, em algum momento da vida, ser afetados por ela.

A infecção por HPV é geralmente assintomática, por isso, só costuma ser descoberta quando outros distúrbios são investigados, mas pode ocorrer o surgimento de verrugas nos genitais que causam dor e coceira.

A maior parte das infecções por HPV costuma desaparecer em um ou dois anos. Porém, algumas são persistentes e, se não tratadas, podem causar complicações graves, como a Infertilidade Masculina.

De acordo com pesquisas, a infecção pelo HPV, em casos sintomáticos e assintomáticos, afeta os espermatozoides, diminuindo sua motilidade (capacidade de se deslocar), fragmentando seu DNA e causando alterações no pH seminal. Tudo isso dificulta a fecundação e, além disso, caso o espermatozoide consiga penetrar no óvulo nessas condições, há grandes chances de ocorrer um aborto espontâneo.

Portanto, o HPV precisa ser devidamente tratado para não causar prejuízos à saúde do homem.

Por isso, é fundamental manter todos os exames em dia e consultar um urologista regularmente!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

