Como funciona a cirurgia robótica?

As cirurgias robóticas são procedimentos minimamente invasivos assistidos por robôs, ou seja, os movimentos são realizados pelo cirurgião e executadas por meio do robô, com controle de movimentos feito por joysticks.

Entre as vantagens da cirurgia robótica, podemos citar:

Menos hemorragia;

Menor risco de infecção;

Cicatriz menor;

Recuperação pós-operatória mais rápida.

O procedimento de cirurgia robótica ocorre da seguinte forma: o cirurgião irá fazer pequenas incisões no local a ser operado. A partir delas, são inseridos braços robóticos em que são acoplados uma pequena câmera tridimensional de alta definição e instrumentos. Com isso, o cirurgião sentado em um console consegue através de um controle manipular a câmera e os instrumentos inseridos, visualizando a estrutura interna do paciente em tempo real com visão 3 D e melhor percepção de espaço.

A cirurgia robótica permite um procedimento mais preciso, com melhor acesso e visualização das estruturas operadas, promovendo menor risco de intercorrências no perioperatório.

Por fim, é importante ressaltar que o cirurgião está no controle o tempo todo, e o robô é apenas uma ferramenta que o auxilia no procedimento.

Assista o vídeo!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Destaque, Dr Marco Tulio Cruvinel, Exame de Próstata Goiânia, Goiânia, Goiás, Hiperplasia de próstata Goiânia, Imprensa, Manchetes, Nefrectomia robótica Goiânia, Notícias, Prostatectomia robótica Goiânia, Saúde, Saúde, Tratamento cálculos renais Goiânia, Tratamento de Câncer de Bexiga Goiânia, Tratamento de câncer de bexiga Goiânia, Tratamento de câncer de próstata Goiânia, Tratamento de câncer de próstata Goiânia, Tratamento de câncer de rim Goiânia, Tratamento hiperplasia da próstata Goiânia, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia,