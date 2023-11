Concerto da Filarmônica com maestro israelense e pianista goiano no Teatro Goiânia nesta quinta

Follow on X

A Orquestra Filarmônica de Goiás promoverá um concerto na próxima quinta-feira (09/11) no Teatro Goiânia, às 20h, com o renomado maestro israelense Noam Zur conduzindo e a participação do talentoso pianista goiano Diego Caetano. Este evento é parte da série de Concertos Sinfônicos na Capital e incluirá composições de Haydn, Rachmaninoff e Dvorák. A entrada é gratuita, não sendo necessário retirar ingressos.

Noam Zur, amplamente elogiado pela crítica internacional, teve sua formação musical na Rubin Academy, em Jerusalém, e se destacou tanto na regência quanto na performance de instrumentos musicais. Com mais de duas décadas de experiência profissional, já conduziu mais de 50 óperas e mais de 450 obras sinfônicas.

Diego Caetano, natural de Anápolis, ganhou reconhecimento internacional por suas apresentações em locais prestigiados, como o Carnegie Hall, em Nova York, e o Royal Albert Hall, em Londres. Além disso, ele é defensor da música contemporânea, estreando composições de renomados compositores.

O concerto será uma oportunidade imperdível para apreciar a maestria de dois músicos aclamados, em um evento que promete ser uma experiência musical excepcional.

Serviço: Evento: Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás.

Data: Quinta-feira, 09 de novembro, às 20h.

Local: Teatro Goiânia, Rua 23, Setor Central, Goiânia (GO).

Entrada: Gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.