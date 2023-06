Urologia Goiânia – Infecção urinária de repetição: quando consultar o urologista?

A infecção urinária é a condição que consiste no processo infeccioso dos órgãos do trato urinário, que são responsáveis pela produção, transporte e armazenamento da urina. Quando um indivíduo apresenta mais de 3 episódios de infecção no ano ou, ainda, mais de 2 episódios em 6 meses, é considerado um quadro chamado infecção urinária de repetição, também conhecido como Cistite.

Esse problema acomete principalmente as mulheres e seus principais sintomas incluem:

Dor ao urinar;

Incômodo na região da bexiga;

Micção frequente com pouco volume de urina;

Urina escura ou com odor desagradável.

Apesar de ser bastante desconfortável, a Cistite geralmente não causa maiores problemas a não ser que não seja tratada corretamente. Se não identificado e devidamente cuidado, o quadro pode evoluir para pielonefrite, infecção que acomete o rim, causando complicações mais sérias.

Portanto, se identificar os sintomas da infecção urinária e, principalmente, no caso de recorrência, é fundamental consultar um urologista para realizar o acompanhamento adequado e evitar complicações.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

