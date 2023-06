Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Qual exame faz o diagnóstico da varicocele?

A varicocele é consiste na falha do retorno venoso do cordão espermático, acarretando dilatação das veias da bolsa escrotal, conhecida como varizes testiculares. A condição afeta principalmente adolescentes e jovens adultos, podendo ser assintomática nos casos iniciais. Porém ao evoluir, pode surgir sintomas como inchaço e sensação de peso nos testículos, assimetria testicular e dor com intensidade variável.

A varicocele pode prejudicar as funções reprodutivas do homem se não for diagnosticada e tratada de forma adequada.

O primeiro passo é fazer o exame físico e o pré-diagnóstico com a manobra de Valsalva, a confirmação diagnóstica é feita com o exame de ultrassonografia da bolsa escrotal com Doppler. O exame permite observar o fluxo sanguíneo em tempo real e confirmar se há alterações na circulação da região testicular.

Por isso ao suspeitar de varicocele, procure atendimento médico para evitar futuras complicações.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

