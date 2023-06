Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Indicação da biópsia pulmonar guiada por tomografia

A biópsia de pulmão é um exame que tem como função retirar pequenos fragmentos de pleura e pulmão para o diagnóstico das mais variadas doenças pulmonares. O exame é amplamente utilizado na diferenciação entre nódulo pulmonar benigno e maligno e também revela o agente infeccioso específico de processos infecciosos ou inflamatórios, desta forma orientando o médico no tratamento mais adequado.

Após anestesiar a pele do paciente, o médico utilizando-se da tomografia computadorizada torácica como guia, introduz uma agulha de biópsia até a lesão e obtém pequenos fragmentos de tecido para serem enviados ao laboratório para análise. O procedimento pode durar de 30 minutos a 2 horas a depender da complexidade do caso. É um procedimento pouco invasivo e seguro, com raras complicações.

