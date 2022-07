Urologia Goiânia – Homens, como estão seus exames preventivos?

A saúde do homem deve ser avaliada periodicamente através do check-up anual com exames preventivos para a prevenção do surgimento (ou o agravamento) de doenças urológicas.

As doenças masculinas mais comuns são: doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade, bexiga hiperativa, incontinência urinária, disfunção erétil, ejaculação precoce, varicocele, fimose, hiperplasia prostática benigna, e diversos tipos de câncer como câncer de rim, de bexiga, de testículo e pênis, sendo o mais comum o câncer de próstata.

Muitas doenças não apresentam sintomas, como a câncer de próstata, por isso a identificação no estágio inicial possibilita maiores chances de cura e tratamento menos complexos.

Além dos exames preventivos, manter bons hábitos de vida, como não fumar, consumir álcool moderadamente, praticar exercícios físicos regularmente e manter uma alimentação saudável são essenciais para a saúde.

O acompanhamento frequente com o urologista e a realização de exames básicos de check-up, são determinantes na prevenção e identificação de doenças urológicas.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

