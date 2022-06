Urologia Goiânia – Conheça as causas e sintomas da estenose de uretra

A estenose da uretra é a obstrução parcial ou total da uretra, canal que conduz a urina da bexiga até o exterior. Geralmente acomete mais os homens, por terem uma uretra mais extensa que a das mulheres.

A causa da estenose da uretra é devido a uma cicatrização inadequada do tubo, geralmente decorrente de algum procedimento cirúrgico, infecção, trauma ou congênitas.

As principais queixas do paciente são jato urinário fraco, aumento de frequência miccional, prolongamento do tempo da micção, espalhamento do jato urinário, incontinência urinária (escapa urina), sangue na urina ou, em casos graves, o paciente não consegue urinar.

O diagnóstico diferencial é feito com uma série de exames já que a estenose da uretra apresenta sintomas semelhantes com as doenças obstrutivas da próstata ou com doenças que diminuem a força da musculatura da bexiga. Entre eles, a uretrocistografia miccional e a cistoscopia são os principais exames utilizados.

O urologista deve ser procurado o quanto antes, para evitar complicações.

