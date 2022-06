Tratamento câncer de bexiga Goiânia – Sabia que o câncer de bexiga é normalmente assintomático?

O câncer de bexiga é o segundo tipo de câncer mais frequente do trato urinário. Sendo que a doença se manifesta mais nos homens do que nas mulheres, e sua incidência aumenta a partir dos 60 anos.

O tabagismo é o fator de risco mais significante, pois está presente em cerca de 50% dos casos de câncer de bexiga no sexo masculino e em 35% entre as mulheres. Os tabagistas apresentam uma chance duas a quatro vezes maiores de desenvolver câncer de bexiga, quando comparados aos não-fumantes. Quando o uso de tabaco é interrompido, diminui-se a chance de aparecimento da doença, embora a ação dos fatores cancerígenos presentes possa perdurar no organismo por mais de dez anos.

A maioria dos tumores da bexiga é diagnosticada durante a investigação de hematúria (presença de sangue na urina), seu principal sinal, ocorrendo em 37% a 62% dos pacientes acometidos por este tipo de câncer.

A cistoscopia (endoscopia da bexiga) é o melhor exame para o diagnóstico de tumor da bexiga, sendo que se trata da visualização do interior das vias urinárias através da inserção de um cistoscópio pela abertura da uretra, possibilitando assim a biópsia do tumor vesical.

Agende sua consulta caso apresente qualquer sintoma.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

#clinicaurogoiania #urologiagoiania #urologistagoiania #urologistagoias #goiania #goias #clinicaurologicagoiania #clinicaoriongoiania #urologia #cancerdebexiga #cancerderim #cirurgiarobotica #tratamentocancerprostata #examedeprostata #cirurgiaroboticagoiania