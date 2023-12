Urologia Goiânia – Com que frequência o homem deve ir ao urologista?

O acompanhamento com o urologista deve ser anual. Através dessas consultas anuais o urologista consegue ter um panorama da saúde do homem principalmente para fazer o rastreio de doenças.

O tratamento tem que ser individualizado. Por exemplo, um paciente com hiperplasia benigna de próstata que é uma doença da próstata mais comum que o câncer de próstata, dependendo da alteração do exame, do tratamento utilizado o paciente irá ter um retorno de 30 dias, depois outro retorno 6 meses e depois outro retorno anual.

Então, dependendo da doença diagnosticada, queixa ou problema é que o urologista vai adaptar qual frequência de retorno do paciente.

Faça o acompanhamento anual com o urologista e cuide da saúde!

Assista o vídeo:

