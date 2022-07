Urologia Goiânia – Câncer de próstata só acomete idosos?

Mito. Apesar de o risco para a doença estar relacionado ao envelhecimento e aumentar significativamente após os 50 anos, cerca de 40% dos casos são diagnosticados em indivíduos entre 40 e 65 anos.

Homens a partir dos 50 anos devem procurar um urologista para definir a rotina de avaliação do câncer de próstata realizada através do exame de toque retal e de dosagens sanguíneas de PSA. Homens com história familiar de câncer de próstata e/ou da raça negra devem iniciar essa avaliação aos 45 anos, devido ao maior risco associado.

O câncer de próstata geralmente é assintomático na fase inicial, por isso é importante a avaliação periódica com o urologista. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em até 90% se diagnosticado em sua fase inicial.

Agende sua avaliação e previna-se contra o câncer de próstata!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

