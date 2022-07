Urologista Goiânia – Câncer de testículo afeta principalmente jovens e adultos entre 15 a 50 anos

Muitos acreditam que câncer é uma doença apenas associada ao envelhecimento, porém o câncer de testículo é frequente em homens mais jovens. Em especial entre 15 e 50 anos idade.

Apesar de pouco frequente (cerca de 5% dos tumores na população masculina), preocupa, pois, a maior incidência destes tumores e em homens em idade produtiva. Nesta faixa etária existe a chance de ser confundido ou mascarado por doenças mais comuns como hidrocele, inflamações testiculares (orquites/orquiepididimites), hérnias, etc.

É importante ficar atento a qualquer anormalidade, pois o principal sintoma do câncer de testículo é a presença de um nódulo duro que pode variar desde nódulos muito pequenos até lesões maiores podendo acometer a bolsa (escroto).

A prevenção começa com o autoexame dos testículos que deve ser feito mensalmente, assim como os exames de rotina com regularidade. O diagnóstico precoce do câncer de testículo torna o tratamento mais eficaz e com altas taxas de cura.

Ao primeiro sinal de um nódulo endurecido no testículo, procure um urologista apara avaliação.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

