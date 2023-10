Urologia Aparecida de Goiânia – Principais doenças tratadas pelo urologista

O urologista é o médico especialista no diagnóstico e tratamento de doenças do trato urinário, como bexiga, rins, uretra e ureteres. Além disso, esse profissional cuida de problemas no sistema reprodutor masculino e doenças das glândulas suprarrenais.

Portanto, tanto homens quanto mulheres podem se beneficiar de consultas com o urologista, responsável por tratar de doenças como:

Cálculos renais;

Cânceres no sistema urinário;

Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs);

Distúrbios miccionais;

Infecções e inflamações no trato urinário.

Com relação às doenças relacionadas ao sistema reprodutor masculino, o urologista realiza diagnóstico e tratamento de:

Infertilidade;

Impotência sexual e ejaculação precoce;

Fimose;

Cânceres e tumores no sistema reprodutor masculino;

Anormalidades na anatomia e curvatura do pênis.

É fundamental marcar uma consulta o mais rápido possível com urologista se apresentar os seguintes sintomas:

Dores na lombar, região abdominal, pênis ou testículo;

Desconfortos durante a relação sexual;

Sintomas urinários como incontinência, presença de sangue, ardência, diminuição do fluxo e outros;

Sinais de doenças sexualmente transmissíveis no órgão genital masculino, como coceira, vermelhidão, bolhas, feridas, queimação, corrimento, verrugas e dor.

Não deixe de fazer o check up com o urologista!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

