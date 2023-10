Cirurgia Plástica Goiânia – A pele de um paciente pós-bariátrico interfere no resultado da cirurgia plástica?

Após a cirurgia bariátrica, o paciente irá sofrer com o excesso de pele devido ao grande processo de emagrecimento. Por isso, é bastante comum que ele procure por procedimentos estéticos que possam corrigir o excesso de pele que causa desconfortos estéticos e pode, até mesmo, interferir na capacidade de movimentação e contribuir com assaduras e infecções.

O paciente pós-bariátrico sofre alterações na pele que se inicia na obesidade, quando a pele sofre um grande estiramento, provocando o rompimento das fibras elásticas e colágenas da pele. Com o emagrecimento, a pele se contrai ao máximo, esse potencial de retração já estava comprometido pelo estiramento prévio causado pela obesidade. Ao chegar ao limite do potencial de retração, se inicia todo o processo de flacidez e redundância de pele, que é agravado pelo estado nutricional comprometido pela baixa ingestão e absorção dos nutrientes.

Desta forma, o cirurgião plástico deve realizar um bom planejamento e conversar com o paciente pós-bariátrico sobre as reais expectativas do resultado da cirurgia plástica. As cicatrizes geralmente são maiores, e como a pele tem pouca ou nenhuma capacidade de retração é exigido uma maior tração dos tecidos excedentes.

